Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali'nde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi destekleriyle, Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda 6 ülkeden 131 sporcunun katıldığı yarışlarla tamamlandı.Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan sporcular, Kapadokya'nın çeşitli yerleşim yerleri ve vadilerini kapsayan 50 kilometrelik parkurda liderlik için mücadele verdi.Ürgüp'ten hareket eden sporcular, Ortahisar beldesi, İbrahimpaşa, Ayvalı, Cemil köyleri ile Mustafapaşa beldesinden geçiş yaparak yeniden Ürgüp ilçesindeki bitiş çizgisine ulaştı.MTB erkeklerde 2 saat 27 dakika 38 saniyede parkuru tamamlayan Gökhan Uzuntaş birinci, 2 saat 30 dakika 34 saniyede bitiren Murat Pehlevan ikinci, 2 saat 31 dakika 10 saniyede tamamlayan Ercan Bıçak üçüncü oldu.Kadınlarda Aylin Yüce, 4 saat 31 saniyede parkuru bitirdi.E-MTB erkeklerde Kadir Erduru 2 saat 18 dakika 15 saniyeyle birinciliği, Erkan Erdoğan 3 saat 33 dakika 18 saniyeyle ikinciliği, Yusufcan Durmuş da 4 saat 49 dakika 3 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.Gravel erkeklerde Belçika'dan Frank Van Holderbeke parkuru 2 saat 52 dakika 33 saniyede tamamlayarak birinciliğe, Türkiye'den Roman Slugin 3 saat 29 dakika 2 saniye ile ikinciliğe, Furkan Kalebaşı da 3 saat 39 dakika 46 saniye ile üçüncülüğe ulaştı.Kadınlarda ise Belçika'dan Els Bourgonjon 3 saat 41 dakika 25 saniyeyle birinci, Gonca Ateş Arıkan 5 saat 57 dakika 7 saniyeyle ikinci oldu.E-Gravelde ise Merve Çimeli 4 saat 19 dakika 51 saniyede parkuru tamamladı.Elektrikli bisiklet kullanıcısı sporcuların da katılım sağladığı yarışın ardından Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.Törende derece elde eden yarışmacılar ödüllerini, ilçe protokolü ve organize komitesi yetkililerinden aldı.