3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon Merckx

3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Ankara'da yapıldı. Belçikalı sporcu Eddy Merckx, şampiyon oldu.

calendar 15 Haziran 2025 21:37
Haber: AA
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda şampiyon Merckx
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda Belçikalı sporcu Eddy Merckx birinci oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden 149 sporcu mücadele etti.

Dünyanın önemli bilardocularını buluşturan kupa, bugün final müsabakalarıyla tamamlandı.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

1. Eddy Merckx (Belçika)

2. Quyet Chien Tran (Vietnam)

3. Glenn Hofman (Hollanda)

3. Sameh Sidhom (Mısır)


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.