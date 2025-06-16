Chicago Bulls, başantrenör Billy Donovan'ın sözleşmesini uzatmak üzere harekete geçti. NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre ekip, Donovan'ın kontratını yenilemek için resmi süreci başlatmış durumda.Donovan, 2020 yılında Bulls ile dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu kontrat, 2022-23 sezonu öncesinde uzatılmıştı ve şu anki sözleşmesinin bir yılı daha bulunuyor.Chicago yönetimi, Donovan'ın iletişim yetenekleri, oyuncularla kurduğu bağ ve organizasyon içerisindeki saygınlığı nedeniyle, Haziran başında New York Knicks'in yaptığı görüşme talebini reddetti.Donovan yönetimindeki Bulls, şu ana kadar sadece bir kez playofflara kalabildi. 2021–22 sezonunda 46-36'lık bir derece yakalayan takım, Milwaukee Bucks'a elenmişti.Son iki sezonda ise Chicago, 39-43'lük dereceyle üst üste play-in'e kaldı ancak her iki sezonda da playoff biletini alamadı.