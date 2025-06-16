Fenerbahçe, dört koldan saldırıyor!

Sözleşmesi biten Edin Dzeko'ya veda eden, Cenk Tosun'u kadroda düşünmeyen ve Youssef En-Nesyri için tekliflere açık olan Fenerbahçe, önceliği santrfor transferine verdi.
Bu bölge için Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic ve Jonathan David'de yüksek maaş ve bonservis bedellerine takılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir şekilde gündemine iki oyuncuyu birden aldı.
Yönetim, Nice forması giyen 1.88'lik Evann Guessand için resmi teklifte bulundu. Ayrıca Al-Nassr'ın kadroda düşünmediği Jhon Duran'ı gözüne kestiren Fenerbahçe, Suudi Arabistan kulübü ile görüşmelere başladı.
21 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmek isteyen sarı-lacivertliler, Al Nassr'a teklifini iletti. Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği iki golcüden en az birinin transferini 6 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak kampa yetiştirmek adına yoğun çalışma yapıyor.
AGRESİF VE BİTİRİCİ
Kolombiya vatandaşı olan Jhon Duran, sahadaki agresif yapısı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. 2024-25 sezonunda toplam 47 maçta görev alan 21 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 24 kez rakip fileleri havalandırdı.
30 MİLYON EURO YETMEZ, 40 İSTERİZ!
Forvet transferi kovalayan Fenerbahçe'nin kapısı sürpriz bir şekilde çalındı.
Africafoot'un haberine göre, daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın ilgilendiği Youssef En-Nesyri için bu sefer, Al-Hilal devreye girdi. Haberde, teknik direktörlüğe Simone Inzaghi'yi getirerek güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Al-Hilal'in, Faslı forvet için 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptığı belirtildi.
Ancak Fenerbahçe'nin bunu geri çevirdiği ve en az 40 milyon Euro talep ettiğinin altı çizildi. Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız oyuncu 30 gol, 7 asist kaydetti.
MOURINHO, SON İLE LONDRA'DA GÖRÜŞTÜ
Hızlı kanat oyuncusu arayışında olan Fenerbahçe, bu doğrultuda gündemine Heung-Min Son'u almıştı.
Tottenham'da forma giyen Güney Koreli yıldız ile sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Londra'da görüştü.
Eski hocasıyla yeniden bir araya gelmeyi isteyen Son, Fenerbahçe'ye sıcak baktığını iletti. Ancak Tottenham, oyuncusuna 30 milyon Euro istiyor. Bonservis çözülürse görüşmeler ilerleyecek.
Bu bölge için Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic ve Jonathan David'de yüksek maaş ve bonservis bedellerine takılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir şekilde gündemine iki oyuncuyu birden aldı.
Yönetim, Nice forması giyen 1.88'lik Evann Guessand için resmi teklifte bulundu. Ayrıca Al-Nassr'ın kadroda düşünmediği Jhon Duran'ı gözüne kestiren Fenerbahçe, Suudi Arabistan kulübü ile görüşmelere başladı.
21 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katmek isteyen sarı-lacivertliler, Al Nassr'a teklifini iletti. Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği iki golcüden en az birinin transferini 6 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak kampa yetiştirmek adına yoğun çalışma yapıyor.
AGRESİF VE BİTİRİCİ
Kolombiya vatandaşı olan Jhon Duran, sahadaki agresif yapısı ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. 2024-25 sezonunda toplam 47 maçta görev alan 21 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 24 kez rakip fileleri havalandırdı.
30 MİLYON EURO YETMEZ, 40 İSTERİZ!
Forvet transferi kovalayan Fenerbahçe'nin kapısı sürpriz bir şekilde çalındı.
Africafoot'un haberine göre, daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın ilgilendiği Youssef En-Nesyri için bu sefer, Al-Hilal devreye girdi. Haberde, teknik direktörlüğe Simone Inzaghi'yi getirerek güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Al-Hilal'in, Faslı forvet için 30 milyon Euro'luk resmi bir teklif yaptığı belirtildi.
Ancak Fenerbahçe'nin bunu geri çevirdiği ve en az 40 milyon Euro talep ettiğinin altı çizildi. Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan 28 yaşındaki yıldız oyuncu 30 gol, 7 asist kaydetti.
MOURINHO, SON İLE LONDRA'DA GÖRÜŞTÜ
Hızlı kanat oyuncusu arayışında olan Fenerbahçe, bu doğrultuda gündemine Heung-Min Son'u almıştı.
Tottenham'da forma giyen Güney Koreli yıldız ile sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Londra'da görüştü.
Eski hocasıyla yeniden bir araya gelmeyi isteyen Son, Fenerbahçe'ye sıcak baktığını iletti. Ancak Tottenham, oyuncusuna 30 milyon Euro istiyor. Bonservis çözülürse görüşmeler ilerleyecek.
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