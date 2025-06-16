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Vitor Pereira, Fenerbahçe'den istiyor: Yusuf Akçiçek!

Avrupa kulüplerinin radarına giren Yusuf Akçiçek'in son talibi F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton oldu.

calendar 16 Haziran 2025 10:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Vitor Pereira, Fenerbahçe'den istiyor: Yusuf Akçiçek!
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Türk futbolunun genç yeteneklerinden Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

19 yaşındaki oyuncunun son talibi ise F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton oldu.

WOLVERHAMPTON BİLGİ ALDI

Wolverhampton, alternatifli transfer listesinde yer alan genç oyuncu oyuncu için Ada ekibinin bilgi aldığı ortaya çıktı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Yusuf, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 


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