Kanada'da kazanan Mercedes

Formula 1 Kanada GP'de damalı bayrağı Mercedes'ten George Russell gördü, Antonelli üçüncü sırayı aldı. Verstappen ikinci sırada bitirdi. Yarışın sonuna Norris'in kazası damga vurdu.

calendar 15 Haziran 2025 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 23:05
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
Kanada'da kazanan Mercedes
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde düzenlenen yarış, 70 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonunda başladığı yarışı 1 saat 31 dakika 52.688 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Russell, sezonun ilk galibiyetini elde etti.


McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, bitime 3 tur kala takım arkadaşı Oscar Piastri'yi geçmeye çalışırken duvara çarparak yarış dışı kaldı. Norris'in kazasının ardından yarış, güvenlik aracı eşliğinde sona erdi.

Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 0.228 saniye gerisinde ikinci, İtalyan Kimi Antonelli ise takım arkadaşı Russell'ın 1.014 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si, 29 Haziran'da koşulacak.

İşte ilk 10 sıra

1. Russell, Mercedes
2. Verstappen, Red Bull
3. Antonelli, Mercedes
4. Piastri, McLaren
5. Leclerc, Ferrari
6. Hamilton, Ferrari
7. Hulkenberg, Sauber
8. Alonso, Aston Martin
9. Ocon, Haas
10. Sainz, Williams

Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 198 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 155

4. George Russell (Büyük Britanya): 136

5. Charles Leclerc (Monako): 104

- Takımlar:

1. McLaren: 374

2. Mercedes: 199

3. Ferrari: 183

4. Red Bull: 162

5. Williams: 55


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