Fenerbahçe'de büyük temizlik!

Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir yapılanmayla girmeyi planlıyor. Yönetim, hem kadroya katılacak isimlerle hem de gönderilecek olanlarla görüşmelerini sürdürüyor.



Sözleşmeleri biten Osayi ile Serdar Aziz'in yanı sıra; Djiku, Becao, Cengiz Ünder ve Burak Kapacak'la da vedalaşılacak.



"GİDİŞİNİZE İZİN VERİRİZ"



Yönetim ayrıca; ayrılmak isteyen Livakovic, Fred, İsmail Yüksek ve Szymanski'ye de "İstediğimiz bonservisi getirirseniz, gidişinize izin veririz" mesajını gönderdi.



"KULÜP BULUN" TALİMATI VERDİ

Teknik direktör Jose Mourinho'yla görüştükten sonra futbol direktörü Devin Özek, kiralıktan dönen oyunculara datalimatını verdi.Lincoln Henrique, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Omar Fayed, Emre Demir, Emir Ortakaya ve Jin-ho ho da tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadroda olmayacak.Yönetim, daha kaliteli bir kadro ile yeni sezona girmeyi amaçlarken, bazı isimlere ise bonservisleri verilerek yollar ayrılacak.