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Fenerbahçe'de büyük temizlik!

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim, ayrılmak isteyen isimlere kolaylık sağlamayı planlıyor.

calendar 16 Haziran 2025 10:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de büyük temizlik!
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Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir yapılanmayla girmeyi planlıyor. Yönetim, hem kadroya katılacak isimlerle hem de gönderilecek olanlarla görüşmelerini sürdürüyor.

Sözleşmeleri biten Osayi ile Serdar Aziz'in yanı sıra; Djiku, Becao, Cengiz Ünder ve Burak Kapacak'la da vedalaşılacak.

"GİDİŞİNİZE İZİN VERİRİZ"

Yönetim ayrıca; ayrılmak isteyen Livakovic, Fred, İsmail Yüksek ve Szymanski'ye de "İstediğimiz bonservisi getirirseniz, gidişinize izin veririz" mesajını gönderdi.

"KULÜP BULUN" TALİMATI VERDİ



Teknik direktör Jose Mourinho'yla görüştükten sonra futbol direktörü Devin Özek, kiralıktan dönen oyunculara da 'kulüp bulun' talimatını verdi.

Lincoln Henrique, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Omar Fayed, Emre Demir, Emir Ortakaya ve Jin-ho ho da tıpkı bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da kadroda olmayacak.

Yönetim, daha kaliteli bir kadro ile yeni sezona girmeyi amaçlarken, bazı isimlere ise bonservisleri verilerek yollar ayrılacak.




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