Juventus'ta Kenan Yıldız'a 5 yıllık yeni sözleşme

Juventus'ta Kenan Yıldız'la ilgili kararı verildi. Milli futbolcunun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Serie A devi ile sözleşmesi uzatması bekleniyor.

calendar 15 Haziran 2025 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta Kenan Yıldız'a 5 yıllık yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Spor direktörlüğüne Damien Comolli'yi getiren, teknik direktör Igor Tudor'la ise iki yıllık yeni sözleşme imzalayan Juventus'ta iç transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Premier Lig takımlarının radarındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Juventus'un milli futbolcunun sözleşmesini FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yenileyeceği belirtildi.


Kontratını 2030'a kadar yenileyecek Kenan Yıldız'ın yeni maaşının 3-4 milyon euro seviyelerinde olacağı ve mevcut kazancının iki katına çıkacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla geride kalan sezonda 48 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik katkı verdi.  

 
 

 

 

 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.