Galatasaray'da Morata için ayrılık planı!

Galatasaray Yönetimi, maddi çıkar sağlaması halinde Alvaro Morata'nın ayrılığına izin verecek.

calendar 16 Haziran 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Morata için ayrılık planı!
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Galatasaray'ın 1.5 senelik kiralık sözleşme imzaladığı Alvaro Morata'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Eşyalarını ülkesi İspanya'ya gönderen, ülkesinden teklifler alan ve kendisine kulüp arayan Morata, ailesiyle birlikte daha fazla zaman geçirmek için ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray Yönetimi ise maddi çıkar sağlaması halinde Morata'nın ayrılığına izin verecek.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Milan'dan geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a imza atan Morata, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 16 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı. 


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