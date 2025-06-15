Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te şampiyon İsviçre

Turnuvanın kadınlar finalinde İtalya'yı 2-1 mağlup eden İsviçre şampiyon oldu.

calendar 15 Haziran 2025 19:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te şampiyon İsviçre
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabının final gününde, kadınlarda İsviçre'den Anouk-Zoe çifti, İtalya'dan Gottardi-Orsi Toth ikilisini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun kadınlar finalinde İsviçre'den Anouk Verge Depre - Zoe Verge Depre çifti ile İtalya'dan Valentina Gottardi - Reka Orsi Toth ikilisi karşılaştı.

Müsabakanın ilk setini 21-15 kazanan İsviçre, ikinci seti ise İtalyan ekibi karşısında 21-12 kaybetti.


Anouk-Zoe çifti, üçüncü sette rakipleri Gottardi-Orsi Toth çiftini, 15-13, maçı da 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Kadınlarda üçüncülük maçında ise Fransa'dan Vieira-Chamereau çifti, İtalyan Scampoli-Bianchi ekibini 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.

 
 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.