Sekapark'ta başpehlivan Orhan Okulu

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

calendar 15 Haziran 2025 20:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sekapark'ta başpehlivan Orhan Okulu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince şampiyon güreşçi Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 73'ü başpehlivan, 98'i başaltı, 113'ü büyük orta olmak üzere 1600 güreşçi katıldı.

Güreşseverlerin ilgi gösterdiği güreşlerin final mücadelesinde karşılaştığı Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okulu, başpehlivan ünvanını elde etti. Orhan Okulu, ayrıca Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen altın kemerin de sahibi oldu.


Orhan Okulu'nun kupasını TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.