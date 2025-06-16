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Samsunspor'dan Afonso Sousa hamlesi!

Samsunspor, Lech Poznan'da forma giyen Portekizli orta saha Afonso Sousa'yı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

calendar 16 Haziran 2025 11:51
Fotoğraf: Imago
Samsunspor'dan Afonso Sousa hamlesi!
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Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi biletini kapan Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Karadeniz ekibi, Polonya temsilcisi Lech Poznan forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa ile ilgileniyor.

2 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ



Alınan bilgilere göre Samsunspor, Afonso Sousa için kulübü Lech Poznań'a 2 milyon Euro'luk teklif sundu. Ancak Polonya temsilcisinin bu teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. Taraflar arasında görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.

25 YAŞINDA, 13 GOL VE 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Lech Poznan ile 31 maçta forma giyen 25 yaşındaki 10 numara, 13 gol ve 6 asistlik istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattındaki etkinliğiyle tanınan Sousa, Samsunspor'un oyun planına uygun bir isim olarak öne çıkıyor.

(Hedef Halk)




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