Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray paylaşımı

Hakan Çalhanoğlu'nun babası, instagram'da oğlunu etiketleyerek "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." yazdı.

calendar 15 Haziran 2025 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaray paylaşımı
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Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş paylaşım...

Adı Galatasaray ile anılan ve transfer iddialarının merkezinde olan Hakan'ın babası Hüseyin Çalhanoğlu, oğlunun kolaj fotoğraflarını paylaşarak "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin." yazdı.



GALATASARAY TEKLİFİNİ SUNDU


DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u yüksek maaşla ikna etmek istiyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi. Inter'in 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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