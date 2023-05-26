Kazakistan Büyükelçisi'nden sürpriz ziyaret

Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi Riva Hasan Doğan tesislerinde ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kazakistan Büyükelçisi'nden sürpriz ziyaret
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26 Mayıs 2023 15:32
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve Büyükelçilik Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, iki dost ülke arasındaki bağları kuvvetlendirebilecek ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yerkebulan Sapiyev ve Nuriddin Amankul'a A Milli Takım forması hediye ederken, Büyükelçi Sapiyev de Başkan Büyükekşi'ye plaket takdim etti.

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