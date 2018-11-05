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Kayserispor'da kadro dışı depremi! Sağlam'dan rapor...

Kayserispor'da neden yedek kaldıkları merak edilen kaleci Lung ile Mensah ve Sapunaru'nun alacaklarını tahsil edemedikleri için oynamak istemedikleri ortaya çıktı.

Kayserispor'da kadro dışı depremi! Sağlam'dan rapor...
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05 Kasım 2018 14:47
Kayserispor'da neden yedek kaldıkları merak edilen kaleci Lung ile Mensah ve Sapunaru'nun alacaklarını tahsil edemedikleri için oynamak istemedikleri ortaya çıktı.

Maddi sıkıntılar içerisinde boğuşan Kayserispor'da sıkıntılar futbolculara yansıdı. Maaşlarını alamayan oyuncular sahaya ilk 11 de çıkmak istemeyince Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın Lung ile Mensah ve Sapunaru için yönetime 'kadro dışı bırakılsın' raporu verdiği öğrenildi.

Yönetimin oyunculara maaşlarını veremedikleri için kadro dışı bırakılmalarının doğru olmayacağını yanıtı üzerine Sağlam çaresiz kaldı. Maaş alamadıkları için sıkıntılarını sahaya yansıtan yerli ve yabancı oyuncuların bazılarının ise federasyona başvuru yapacağı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Faruk Aydemir 

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