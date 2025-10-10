10 Ekim
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Kayserispor, Karadağ'lı Teknik Direktör Radomir Djalovic'le anlaşmaya vardı.

calendar 10 Ekim 2025 14:44 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 14:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Zecorner Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Radomir Dalovic getirildi.

Faruk Aydemir'in haberine göre, Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz sezon Hırvatistan'da Rijeka ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan 42 yaşındaki Karadağlı teknik adama resmi teklif sundu ve 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

KAYSERİ'YE YABANCI DEĞİL

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Kayseri Erciyesspor forması da giymiş olan Djalovic, teknik direktörlükte çıkışıyla dikkat çekiyor. Rijeka'da çifte kupayla gelen başarının ardından son döneminde Slovenya temsilcisi Maribor'u çalıştıran Djalović, şimdi Türkiye'ye dönerek Kayserispor'un başına geçecek.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre, Djalovic'in bu hafta sonuna kadar Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve takımın başında ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.



