Kayserispor, Markus Gisdol ile yollarını ayırıyor

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol dönemi sona eriyor.

Yağız Sabuncuoğku'nun aktardığına göre sarı-kırmızılı yönetim, Alman teknik adamla yolları ayırma kararı aldı ve sözleşme feshi için görüşmelere başlandı.

MİLLETVEKİLİ AÇIKLADI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ETV'ye canlı yayında telefonla bağlanarak teknik direktör konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ersoy, "Kayserispor Çarşamba gününden itibaren 10 günlük Antalya kampına gidiyor. takımın Antalya'da ivme yakalayacağını düşünüyorum. Antalya kampına kadar teknik direktör konusu çözülür. Markus Gisdol ile yollarımızı ayırıyoruz. Yeni Teknik direktör de kampa yetişecek" dedi.

8 MAÇTA 0 GALİBİYET

Sezona büyük beklentilerle başlayan Kayserispor, geride kalan 8 haftada 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Alınan sonuçların ardından yönetim, sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol ile vedalaşma kararı aldı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

8. HAFTDA 6. AYRILIK OLACAK

Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen teknik direktör ayrılıkları ise şöyle: