Kayserispor, Markus Gisdol ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile sözleşme feshi için görüşmelere başladı.

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol dönemi sona eriyor.
 
Yağız Sabuncuoğku'nun aktardığına göre sarı-kırmızılı yönetim, Alman teknik adamla yolları ayırma kararı aldı ve sözleşme feshi için görüşmelere başlandı.
 
MİLLETVEKİLİ AÇIKLADI
 
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ETV'ye canlı yayında telefonla bağlanarak teknik direktör konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
Ersoy, "Kayserispor Çarşamba gününden itibaren 10 günlük Antalya kampına gidiyor. takımın Antalya'da ivme yakalayacağını düşünüyorum. Antalya kampına kadar teknik direktör konusu çözülür. Markus Gisdol ile yollarımızı ayırıyoruz. Yeni Teknik direktör de kampa yetişecek" dedi.
 
8 MAÇTA 0 GALİBİYET
 
Sezona büyük beklentilerle başlayan Kayserispor, geride kalan 8 haftada 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Alınan sonuçların ardından yönetim, sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol ile vedalaşma kararı aldı.
 
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
 
8. HAFTDA 6. AYRILIK OLACAK
 
Süper Lig'de şu ana kadar gerçekleşen teknik direktör ayrılıkları ise şöyle:
  • Çağdaş Atan (RAMS Başakşehir)
  • Selçuk Şahin (ikas Eyüpspor)
  • Jose Mourinho (Fenerbahçe)
  • İsmet Taşdemir (Gaziantep FK)
  • Ole Gunnar Solskjaer (Beşiktaş)
 
