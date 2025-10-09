09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Kayserispor'dan Volkan Demirel için açıklama!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Volkan Demirel iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Kayserispor'dan Volkan Demirel için açıklama!
Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol'ün ardından gündeme gelen Volkan Demirel iddiasının asılsız olduğu açıklandı.

Sosyal medyada, Kayserispor'un Volkan Demirel ile kısa bir süre içerisinde görüşeceği iddia edilirken, Anadolu ekibi bu iddiayı yalanladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili olarak "Teknik direktörlük konusunda Volkan Demirel ile ilgili çıkan iddialar doğru değil." açıklamasını yaptı.


Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Kayserispor, 5 beraberlik 3 mağlubiyet aldı ve 5 puan topladı.

NENAD BJELICA İLE ANLAŞMA OLMADI

Öte yandan Kayserispor, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica ile görüştü ancak anlaşma sağlayamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
