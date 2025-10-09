Kayserispor'dan Volkan Demirel için açıklama!

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol'ün ardından gündeme gelen Volkan Demirel iddiasının asılsız olduğu açıklandı.Sosyal medyada, Kayserispor'un Volkan Demirel ile kısa bir süre içerisinde görüşeceği iddia edilirken, Anadolu ekibi bu iddiayı yalanladı.Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, konuyla ilgili olarakaçıklamasını yaptı.Bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkan Kayserispor, 5 beraberlik 3 mağlubiyet aldı ve 5 puan topladı.Öte yandan Kayserispor, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica ile görüştü ancak anlaşma sağlayamadı.Haber: Faruk Aydemir