Kayserispor'dan transfer yasağı için açıklama

FIFA tarafından transfer yasağı getirilen Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın konu hakkında, "Endişeye gerek yok." dedi.



"Bilgimiz ve beklediğimiz bir konu." diyen Başkan Açıkalın, "Silviu Lung'un ödemesi konusunda gelen bir konu. Hukuki bir durum söz konusu ve bu durumun düzeltilmesini istedik. Ortada Kayserispor'u zora sokacak bir durum söz konusu değil. Öde-Açılsın" şeklinde bir konu. Lung'un alacağı ödenir ve yasak kalkar." diye konuştu.



FIFA tarafından Zecorner Kayserispor'a 3 dönem transfer yasağı verilmişti. [Haber: FARUK AYDEMİR]



