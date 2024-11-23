Kayserispor'dan Fenerbahçe maçı için penaltı tepkisi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem kararlarını eleştirdi.



Penaltılarının verilmediğini söyleyen Ali Çamlı "Maç 3-2 iken verilmeyen net bir penaltımız var! Hakem penaltıyı verse maç başka bir yere gidecek. Genç hakemlerimizin ve VAR'daki görev yapan arkadaşlar, Anadolu kulüplerinin maçlarını yönetirken kafalarında başka bir şeyler kurmasınlar, sadece maç yönetsinler." dedi.



Ali Çamlı ayrıca "Futbolcularımın alınlarından öpüyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim umurumda değil. Yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı tebrik ediyorum. Kayserispor seyircisine de helal olsun." açıklamasını yaptı.







