Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Khor Fakkan ile anlaştı.



CAMPANHARO DUBAI'YE GİTTİ



Yenidoğanhaber'deki habere göre; Gustavo Campanharo, sağlık kontrolünden geçmek için bugün Kayseri'den ayrılarak Dubai'ye gitti. Brezilya'nın Chapecoense takımından transfer edilen ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Gustavo Campanharo, geride kalan 3 sezonda 65 maçta görev yaptı.



53 kez ilk 11'de sahaya çıkan Campanharo 1 gol atarken 18 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü. Brezilyalı futbolcu, Kayserispor forması ile 4 bin 820 dakika sahada kaldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ