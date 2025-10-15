16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Kayserispor'da Benasser krizi!

Kayserispor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Youssef Ait Bennasser, henüz sahneye çıkamadı. Sakat mı, yoksa başka bir sorun mu var? Kulüpten hala resmi bir açıklama gelmedi.

calendar 15 Ekim 2025 16:00
Fotoğraf: Kayserispor.org.tr
Kayserispor'da Benasser krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sular durulmuyor! Sezon başında "orta sahaya seviye atlatacak isim" olarak transfer edilen Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser, geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı forma ile bir dakika bile süre alamadı.
 
Kulüp, Bennasser'in neden hala sahada olmadığını açıklamazken, kulislerde dolaşan iddialar oldukça çarpıcı: Oyuncunun sakat olarak transfer edildiği konuşuluyor.
 
SAMSUNSPOR'DA PARLADI, KAYSERİ'DE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
 
2022-23 sezonunda Samsunspor formasıyla 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz yıl da Süper Lig'de üçüncülük sevinci yaşayan Bennasser, sezon sonunda Karadeniz ekibine veda etmişti. Ancak Kayseri'ye gelişinden bu yana ne idmanda ne de maçta kendini gösteremedi.
 
9.⁠ ⁠HAFTA ÖNCESİ BÜYÜK SORU İŞARETİ!
 
Kayserispor, bu hafta sonu ligde Samsunspor'u konuk edecek. Yani Bennasser için "eski takıma karşı rövanş" maçı olacak. Ancak eldeki bilgiler, Faslı futbolcunun hâlâ tam olarak takımla çalışmalara katılamadığını gösteriyor. Şu an için Bennasser'in sahada olup olmayacağı tam bir muamma. Kayseri cephesinden ise sessizlik hakim. 
 
Haber: Faruk Aydemir
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.