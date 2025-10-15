Kayserispor'da Benasser krizi!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sular durulmuyor! Sezon başında "orta sahaya seviye atlatacak isim" olarak transfer edilen Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser, geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı forma ile bir dakika bile süre alamadı.

Kulüp, Bennasser'in neden hala sahada olmadığını açıklamazken, kulislerde dolaşan iddialar oldukça çarpıcı: Oyuncunun sakat olarak transfer edildiği konuşuluyor.

SAMSUNSPOR'DA PARLADI, KAYSERİ'DE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

2022-23 sezonunda Samsunspor formasıyla 1. Lig şampiyonluğu yaşayan ve geçtiğimiz yıl da Süper Lig'de üçüncülük sevinci yaşayan Bennasser, sezon sonunda Karadeniz ekibine veda etmişti. Ancak Kayseri'ye gelişinden bu yana ne idmanda ne de maçta kendini gösteremedi.

9.⁠ ⁠HAFTA ÖNCESİ BÜYÜK SORU İŞARETİ!

Kayserispor, bu hafta sonu ligde Samsunspor'u konuk edecek. Yani Bennasser için "eski takıma karşı rövanş" maçı olacak. Ancak eldeki bilgiler, Faslı futbolcunun hâlâ tam olarak takımla çalışmalara katılamadığını gösteriyor. Şu an için Bennasser'in sahada olup olmayacağı tam bir muamma. Kayseri cephesinden ise sessizlik hakim.

Haber: Faruk Aydemir