Kayserispor'a transfer yasağı! Eyüpspor, yasağı kaldırdı!

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'a transfer yasağı getirdi.



FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikas Eyüpspor'a süresiz, Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verildi.



Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı.



EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA



Eyüpspor, daha sonra yaptığı açıklamada gerekli dosyanın kapatıldığını ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.



İstanbul ekibinin açıklamasında, "Basında yer alan Eyüpspor'a verilen süresi transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır." denildi.



