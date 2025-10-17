17 Ekim
Kayserispor'a sakatlık şoku: 3 ay yok!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Gideon Jung, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sakatlık geçiren Gideon Jung, 3 ay süre ile sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan ve 4 karşılaşmada forma giyen Gideon Jung ile ikinci hafta oynanan Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile alakalı Kayserispor Kulübü tarafından bilgilendirme yapıldı.

İç Anadolu temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, boyun fıtığı ameliyatı olduğu belirtilen Jung'un sahalardan yaklaşık 10-12 hafta (3 ay) uzak kalacağı belirtildi. Başakşehir maçında aşil tendonu iltihabı yaşayan ve 7 maçtır forma giyemeyen İranlı defans oyuncusu Majid Hossesini'nin ise antrenmanlara döndüğü ifade edildi. Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gideon Jung Daha önce servikal disk hernisi (boyun fıtığı) nedeniyle kuvvet kaybı olan sporcumuzun konservatif tedaviye yanıtının yetersiz olması nedeniyle 14/10/2025 tarihinde opere edilmiştir. Tahmini spora dönüş süresinin 10-12 hafta olması beklenmektedir.

Majid Hosseini: Sağ aşil tendiniti şikayeti olan oyuncumuz 14/10/2025 tarihinden itibaren kontrollü olarak takım antrenmanlarına başlamakla beraber tedavisi sürmektedir."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.