Kayseri'deki depremzede aileye "Kayserispor" morali

Yukatel Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları, kentteki depremzede bir aileye moral ziyaretinde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayseri'deki depremzede aileye 'Kayserispor' morali
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10 Mart 2023 16:41
Yukatel Kayserispor'un yönetici ve futbolcuları, kentteki depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kayseri'ye yerleşen depremzede aileyi ziyarete Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç, futbol direktörü Murat Duman, teknik direktör Çağdaş Atan, genel menajer Yunus Akbulut, futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Emrah Başsan katıldı.

Kahramanmaraşlı aile ile bir araya gelen sarı-kırmızılı yönetici ve futbolcular, depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette heyete, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

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