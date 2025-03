ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.



Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynan karşılaşmayı Melikgazi Kayseri Basketbol 78-67 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Melikgazi Kayseri Basketbol galibiyet sayısını 9'a çıkarırken, Beşiktaş ligdeki 11. mağlubiyetini aldı.



Salon: Kadir Has Kongre Merkezi



Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut



Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19, Fall 13



Beşiktaş: Laciz 2, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge Özışık 2, Elif Bayram 3, Zeynep Can, Fagbenle 16, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu



1. periyot: 25-21



Devre: 48-39



3. periyot: 66-57



5 faulle çıkan: 37.09 Meltem Avcı (Melikgazi Kayseri Basketbol)