Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa ekibi DEPSAŞ Enerji'nin 13 yaşındaki kalecisi Nurullah Ükünç, geçirdiği kazanın ardından kaybettiği parmaklarının üzüntüsünü futbolla unutmaya çalışıyor.



Şanlıurfa'da, 11 yaşındayken sağ elini kıyma makinesine kaptıran ve 4 parmağını kaybeden Nurullah Ükünç, uzun bir süre farklı hastanelerde tedavi gördü ve çeşitli operasyonlar geçirdi.



Tüm çabalara rağmen parmakları kurtarılamayan ve yaşamına engelli olarak devam etmek zorunda kalan Nurullah, hayat mücadelesini bırakmadı.



Babasının bir arkadaşının tavsiyesiyle ampute futbolla tanışan Nurullah, iki yıldır DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı'nın kalesini koruyor.



Nurullah Ükünç, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini ve daha önce tekvandoyla ilgilendiğini, bu alanda bazı dereceler elde ettiğini söyledi.



Parmaklarının kopması üzerine bir süre moral bozukluğu yaşadığını anlatan Nurullah, bu arada ampute futbolla tanıştığını dile getirdi.



Daha önce ampute futbol hakkında bir bilgisi olmadığını ifade eden Nurullah, şunları kaydetti:



"Parmaklarım koptuğu için çok üzülüyordum. Bir süre sonra babamın bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ampute futbolla tanıştım. Mücadele ettim, çalıştım ve şimdi daha iyiyim. Öncelikle iyi bir kaleci olarak takımıma faydalı olmak istiyorum. Sonrasında ise Avrupa'da oynamaya hak kazanırsak, ülkemi, takımımı ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tekvandoyu da futbolu da çok seviyorum, inşallah ikisini de birlikte sürdürüp başarılı olmak istiyorum."



"Milli takıma aday bir oyuncu"



DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı Antrenörü Sadık Aslan, Nurullah Ükünç'ün yaşadığı kazadan sonra psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.



Genç kalecinin çok azimli ve gayretli olduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:



"Nurullah bunun üstesinden sporla geldi, kendisini spora adadı. Futbolun yanı sıra okulda ve tekvandoda da başarılı, yani çok yönlü bir kişi. İnşallah hem bizim takımın kalesini koruyacak hem de milli takıma aday bir oyuncu olarak düşünüyorum. Okuldan çıkar çıkmaz antrenmana geliyor. Antrenmandaki performansı çok iyi ve büyük bir aşama kaydetti. Kulüp olarak amacımız Nurullah gibi oyuncuları topluma kazandırabilmektir."



