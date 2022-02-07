Kasımpaşa, kupada Gaziantep FK ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, kupada Gaziantep FK ile karşılaşacak
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07 Şubat 2022 14:36
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, salı günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

Kupanın 4. turunda Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup eden Kasımpaşa, 5. turda ise Kocaelispor'u 5-3 yenerek son 16 turuna adını yazdırdı.

Gaziantep FK ise Sakaryaspor'u 3-1'le geçtikten sonra 5. turda Bursaspor'la eşleşti. Gaziantep FK, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada yeşil-beyazlı rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf kupada adını çeyrek finale yazdıracak.

Kasımpaşa'da tedavisi devam eden Jeffrey Bruma'nın oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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