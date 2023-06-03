Kasımpaşa - Beşiktaş: 11'ler

VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.



SÜPER LİG MAÇLARINA YÜZDE 7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA.COM'DA







Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.



Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.



11'ler:



Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall.







Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Gedson, Cenk, Aboubakar













COLLEY CEZALI, ONUR BULUT SAKAT



Siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley karşılaşmada görev yapamayacak.



Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.



Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.



Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA



Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.



KASIMPAŞA CEPHESİ

Ligin son 3 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Kasımpaşa, Beşiktaş'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 43 puanla 10. sırada girdi.



Yaptığı müsabakaların 22'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş ise 74 puanla 3. basamakta yer alıyor.



Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Mickael Tirpan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Ali Gholizadeh ve Mustafa Eskihellaç, karşılaşmada forma giyemeyecek.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.



Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetirken,Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall.Mert Günok, Rosier, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Gedson, Cenk, AboubakarSiyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Omar Colley karşılaşmada görev yapamayacak.Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyah-beyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

ARALARINDAKİ MAÇLAR



Süper Lig'de şu ana kadar toplam 39 kez Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 25'inden galip ayrılırken, 8 beraberlik 6 da mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Kasımpaşa önündeki en farklı galibiyetini 5-1, en farklı mağlubiyetini ise 3-0'lık skorlarla aldı.