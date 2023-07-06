Karting Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karting Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
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06 Temmuz 2023 16:06
Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Karting Şampiyonası 8-9 Temmuz tarihlerinde Tuzla Karting Park Pisti'ndeki ikinci etapla devam edecek.

64 SPORCU KATILACAK

ICRYPEX, MOTUL ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde 64 sporcu katılacak.

Organizasyonda ilk yarış 8 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. 9 Temmuz Pazar günü ise saat 10.40'ta başlayacak ikinci yarış sonrası saat 17.00'de ödül töreni düzenlenecek.

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