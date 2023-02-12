Karşıyakalı Emre Gemici'den anlamlı destek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın deprem felaketinin 10 ilimizde yol açtığı büyük yıkımın yaralarını sarmak için Türkiye çapında başlatılan seferberlik sürerken, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Karşıyaka'nın yıldızı Emre Gemici'den de anlamlı destek geldi.



Depremin vurduğu ilçelerden İskenderunspor'da geçen sezon Play-Off şampiyonluğu yaşayan, önceki sezon da yine deprem felaketinde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt Belediyespor takımında oynayan Emre Gemici, profesyonel liglerde attığı 100'üncü gol için özel olarak tasarlanan formasını açık artırmayla satışa çıkardı.



Emre, formanın satışından elde edilecek gelirin tamamını AFAD'a depremzedeler için bağışlayacak. 29 yaşındaki Emre, profesyonel liglerdeki 100'üncü golünü 28 Ocak'ta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynan 1922 Konyaspor maçında ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla atmıştı. Yeşil-kırmızılı kulüp, Emre'ye 100'üncü gol için özel forma tasarlamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ