Karşıyaka yine kongreye gidecek

İzmir'de bu sezon suların bir türlü durulmadığı Karşıyaka Spor Kulübü, yönetimde geçen hafta yaşanan istifalar nedeniyle yine kongre sürecine giriyor.



Geçen yıl haziran ayında seçtiği yönetim istifalarla dağılan, 3 Aralık'taki olağanüstü genel kurulda aday bulamayıp, 24 Aralık'ta yeniden toplanan kongrede kulübün kayyuma kalmaması için son anda toplama bir yönetim belirleyen yeşil-kırmızılılarda yine belirsizlik hakim. Futbol, basketbol ve voleybol takımları liglerinde en kritik haftalardan geçerken mali sıkıntıları aşamayan yönetimde daha önce Onur Keleş ve Doğan Kesimler, geçen hafta Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ile Aydın Çip, Osman Dal, Cüneyt Başak istifa ederken, denetleme kurulunun da tam kadro istifası yönetimin elini kolunu bağladı.



Daha önce kongre süreçlerinde imza yetkisi düşünce 45 gün adım atamayan Karşıyaka, denetleme kurulu istifa ettiği için tüzük gereği kongreye giderek yeni kurul seçecek. Dün yönetim kurulu, istifaların ardından dar bir kadroyla toplanırken, bazı yöneticiler kendilerinin de istifa etmesini, bazıları ise devam kararını savundu. Yeşil-kırmızılı yönetim kongre kararını yeni hafta başında alıp tarihi belirleyecek. Bir yıl içinde dördüncü kez genel kurula gidecek İzmir'in köklü temsilcisinde kongreye seçim maddesi eklenip eklenmeyeceği ise belirsiz. Zorlu süreçte sezon başından beri başkanlığı sürdürüp kulübün mali yükü büyük oranda omuzlarına kalan Başkan İlker Ergüllü'nün göreve devam etme görüşünde olmasına rağmen özellikle disiplin kurulunun istifası nedeniyle rahatsız olduğu öğrenildi.



TARAFTARDAN BÜYÜK ÇAĞRI



Tarihi sıkıntılı günlerden geçerken 3 farklı branşta farklı hedefler peşinde koşmayı sürdüren Karşıyaka'da taraftarlar ise camiaya yönetime destek olmaları çağrısı yaptı. Camianın önemli isimlerine seslenen Karşıyaka Çarşı Grubu, "Bize kulak verin! Kim haklı kim haksız, kim suçlu kim suçsuz, kim sorumlu kim değil, kim kimi kırdı,kim kime ayıp etti bakmadan; basketbol takımımız kabus yaşamasın diye, voleybolcu kızlarımız sultanlığını ilan etsin diye ve futbol takımımız şampiyon olsun diye son bir maddi havuz oluşturarak İlker Ergüllü başkanımızı ve yönetimine destek olup , Karşıyaka Spor Kulübü'ne sahip çıkmanızı bekliyoruz. Sayın Cenk Karace, Sayın Mustafa Karabağlı, Sayın Azat Yeşil, Sayın Nazım Torbaoğlu, Sayın Mustafa Taşova, Sayın Mustafa Özçakar, Sayın Veysi Kubba, Sayın Hasan Denizkurdu öncülüğünüzü bekliyoruz! Camiamızın, kulübümüzün her daim destekçisi sevgili Yelkenbiçer ailesi, sevgili Sakıpağa ailesi, sevgili Ender Yorgancılar bu hareketin de destekleyicisi olmanızı bekliyoruz. Karşıyaka aşkının ömür boyu sürdüğünü bildiğimiz Sayın Turgay Büyükkarcı, Sayın Kerem Çopcu çorbaya tuzunuzu bekliyoruz! Tabii ki sevgili Feyhan Ablamız, sevgili İdil Ablamız, babamızı kaybettik ama kızlarının müşfik ana elini hissetmeyi bekliyoruz! Yarın değil bugün, sonra değil şimdi, kerhen değil yürekten Karşıyaka ruhunu bekliyoruz!" dedi.



