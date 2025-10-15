Karşıyaka Yasin için girişim yapacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka, transfer döneminin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü Yasin Uzunoğlu'nun bonservisini almak için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Kaf-Kaf'ın transfer döneminde sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alınca arayışa geçen kurmaylar son dakika transferi olarak Muğlaspor'dan Yasin'i kadroya kattı. Forma giymeye başladığı ilk maçtan itibaren kalitesini kanıtlayan 23 yaşındaki Yasin, 4 maçta 5 golle yeşil-kırmızılıları sırtladı.
Karşıyaka formasıyla yalnız golsüz biten Eskişehir Anadolu maçını boş geçen Yasin, Balıkesirspor'a 1, Alanya 1221 FK'ya 2 gol atarak takımına galibiyeti getirirken, 4-0'lık son İzmir Çoruhlu FK sınavında ise ilk ve son gole imza attı.
Attığı gollerin hepsi birbirinden kaliteli olan, pozisyon yaratma, adam eksiltme, son vuruş özellikleriyle öne çıkan genç futbolcu taraftarın gönlünde taht kurdu. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi, son dakikada transfer edildiği için opsiyon pazarlığı yapılamayan Yasin için ara transferde Muğlaspor yönetimiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Muğla ekibinin Yasin'in bonservisini geçen sezon Bornova 1877'den 2,5 milyon TL'ye aldığı öğrenildi.
BASATEMÜR'ÜN ALTERNATİFLERİ ARTTI
Karşıyaka'da cumartesi günü Atatürk Stadı'nda düşme hattındaki Nazillispor'la oynanacak maç öncesi 2 haftadır sakat olan Onur İnan iyileşirken takımda sakat ya da cezalı kalmadı. Yeşil-kırmızılılarda transferin son günü yuvaya dönen Namık Barış da form tutup İzmir Çoruhlu FK maçının son bölümünde görev aldı. Kadro tercihinde alternatifleri artan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, takımını Nazilli maçı öncesi uyarmayı da ihmal etmedi. Basatemür, "Maç sahadaki mücadele ile kazanılır. Galibiyet serisi istiyor ve hedefimize emin adımlarla yürümek istiyorsak sahada ciddi ve disiplinli olmak zorundayız. Futbolda havaya girildiği zaman neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz de disiplin ve ciddiyetimizi elden bırakmadan çalışıp sahada mücadelemizi ortaya koyacağız" diye konuştu.
Karşıyaka Yasin için girişim yapacak
Karşıyaka, kiralık golcüsü Yasin Uzunoğlu'nun bonservisini almak için harekete geçiyor. Transferin son gününde Muğlaspor'dan kadroya katılan 23 yaşındaki forvet, kısa sürede gösterdiği performansla hem yönetimi hem taraftarı etkiledi.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka, transfer döneminin son gününde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü Yasin Uzunoğlu'nun bonservisini almak için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
