02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Karşıyaka'nın rekor yılı

3. Lig 4. Grup lideri Karşıyaka, bu sezon yenilgisiz performansını sürdürerek profesyonel liglerde mağlubiyet almayan üç takımdan biri oldu.

calendar 02 Aralık 2025 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka bu sezon profesyonel liglerde mağlubiyet almayan 3 takımdan biri konumunda.

Türkiye'deki 139 profesyonel takım arasında Karşıyaka, dün derbide Galatasaray önünde evinde mağlubiyetten 90+5'inci dakikada attığı golle kurtulan Fenerbahçe ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlikspor bu sezon yenilgi almadı.

Alt liglerde Kaf-Kaf ve Sebat'ın bilekleri bükülmedi. Kulüpteki mali sıkıntılara rağmen camiasının desteğiyle kurduğu kadroyla, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde bu yıl müthiş performans sergileyen Karşıyaka tüm liglerin en az gol yiyen ikinci takımı da oldu.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Etimesgutspor bu sezon kalesinde 4 gol görürken, Karşıyaka ise 5 gole geçit verdi.


SON 7 MAÇTA 1 GOL YEDİ

Karşıyaka ligde son 7 maçta yalnız Altay derbisinde 1 gol yiyip 6 maçta kalesini gole kapattı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusu hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen son hafta Denizli İdmanyurndu'nu altyapısından gençler takviyeli kadrosuyla 2-0 yenen Kaf-Kaf'ta kaleyi geçen hafta profesyonel olan 18 yaşındaki Sadri Ege Dipçi korumuştu.

FUTBOLA HAKAN ÇELİKER DESTEĞİ

Gruptaki şampiyonluk yarışında bu hafta en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a konuk olacak Karşıyaka'ya eski futbol şube yöneticilerinden Hakan Çeliker destek verdi. Eskişehirspor maçının deplasman giderlerini Hakan Çeliker karşıladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
