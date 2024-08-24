Karşıyaka gençleri kiralık verecek

Karşıyaka, takımda şans bulmakta güçlük yaşayacak gençleri forma giyebilecekleri ekiplere kiralayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka gençleri kiralık verecek
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24 Ağustos 2024 13:15
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 10 yeni transferle şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kuran Karşıyaka, takımda şans bulmakta güçlük yaşayacak gençleri forma giyebilecekleri ekiplere kiralayacak.

Karşıyaka bazı genç futbolcuları tecrübe kazanmaları için kiralık göndermeyi planlıyor.

Transferde kariyerlerinde şampiyonluklar yaşamış isimlerin yanı sıra üst lig ekiplerinden yaş kontenjanına takılmayan, takımda direkt oynayabilecek gençleri de alan yeşil-kırmızılı kulüp, kanatlar ve defansa transferleri sürdürecek.

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