29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Karşıyaka'dan sosyal sorumluluk projesi!

Karşıyaka Voleybol Şube Yönetimi, "Askıda Defter" adı verilen proje ile çocukların eğitimine katkıda bulunmak için harekete geçti.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Yeşil-kırmızılılar, "Askıda Defter" adı verilen proje ile çocukların eğitimine katkıda bulunmak için harekete geçti. Voleybol şube yönetiminden yapılan açıklamada, "Sahadaki mücadelemizi sadece voleybol için değil, çocuklarımızın geleceği için de veriyoruz. Askıda Defter adını verdiğimiz sosyal sorumluluk projesi ile Milli Eğitim'in belirlediği ihtiyaç sahibi öğrencilerimize defter ve kalem desteği sağlayacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki; bir çocuk kalem tutabiliyorsa, yarınlarını da yazabilir" denildi.

İlk hedeflerinin 10 bin çocuğa ulaşmak olduğunu belirten Karşıyakalı yöneticiler, "Bu yolda yapılacak her katkının, bir öğrencinin hayatında yepyeni kapılar açacağına inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çıktığımız bu yolculukta, Karşıyaka'nın dayanışma gücü en büyük ilham kaynağımız olacak. Taraftarlarımızı, camiamızı ve tüm duyarlı insanlarımızı bu projeye destek olmaya davet ediyoruz. Bir defter, bir kalem; bazen bir çocuğun dünyasını değiştirmeye yeter" ifadelerine yer verdi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
