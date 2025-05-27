27 Mayıs
E.Braunschweig-Saarbruecken
21:30
28 Mayıs
Huracan-Corinthians
03:30
28 Mayıs
Sao Paulo-Talleres
01:00
28 Mayıs
Botafogo RJ-Universidad de Chile
03:30
27 Mayıs
Grasshopper-Aarau
21:30
27 Mayıs
Trelleborgs FF-Helsingborg
20:00
27 Mayıs
Sandvikens IF-GIF Sundsvall
20:00
27 Mayıs
Daegu FC-Jeonbuk
0-4
27 Mayıs
Daejeon-Pohang Steelers
1-3

Karşıyaka'da yeni yol haritası belirlenecek

Sezonu tüm branşlarda hayal kırıklığıyla kapatan Karşıyaka, başkansız genel kurul öncesi yeniden yapılanma ve kurtuluş reçetesi arıyor.

calendar 27 Mayıs 2025 15:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da yeni yol haritası belirlenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Futbol, basketbol ve voleybolda A takımlar düzeyinde sezonu hayal kırıklığıyla tamamladıktan sonra 1 yıl içinde 4'üncü kez olağanüstü kongre sürecine kilitlenen İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka'da divan kurulu ve danışma kurulu kulübün mevcut durumunu masaya yatırdı.

Perşembe günü düzenlenecek genel kurul öncesi başkan adayı çıkmadığı için seçimin ertelenmesi beklenen Yeşil-kırmızılılarda Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, eski başkanlardan Cenk Karace, AK Parti Eski İl Başkanı ve İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Mustafa Karabağlı, Halil Zeki Osma gibi isimler kulübün durumunu görüştü. Eski başkanlardan Azat Yeşil ise şehir dışında olduğu için toplantıya katılamadı.

Toplantıda Karşıyaka'nın yeniden yapılanması ve kuruluş ayarlarına dönmesi için atılması gereken adımların konuşulduğu öğrenildi. Kulübün mevcut borç durumu, yönetici alacakları, şirketleşme çalışmaları, 6 bine ulaşan ancak çoğunluğunun aidat ödemeyip kongrelere katılmadığı üyelikler gibi konuların görüşüldüğü belirtildi. Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımı 1 yıldır sponsorsuz kalan Karşıyaka'da Yaşar Ailesi'nin ana sponsorluğa dönmeme kararı sonrası camia olarak yeni sponsor görüşmeleri yapılması da gündeme geldi. Karşıyaka camiası henüz aday çıkmadığı için haziran ayı içinde yeniden toplanması beklenen genel kurula kadar güçlü bir yönetim listesi oluşturmaya çalışacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.