Karşıyaka'da Hakan kadro dışı

Karşıyaka'da Hakan Barış kadro dışı kaldı, 200 bin TL ceza verildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Hakan kadro dışı
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21 Kasım 2024 15:24
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Hakan Barış kadro dışı kaldı. 
 Müsabakanın 30'uncu dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Hakan'a ayrıca 200 bin TL idari para cezası verildi. Deneyimli futbolcu 5'inci haftada iç sahada oynanan Bornova 1877 maçında da 90'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Sezon başında büyük umutlarla Çorum FK'dan transfer edilen 30 yaşındaki gurbetçi oyuncu yeşil-kırmızılı formayla 10 maçta görev alıp gol atma başarısı gösteremedi.

 
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