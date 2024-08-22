Karşıyaka'da Erdal Öztürk imzaladı

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Erdal Öztürk imzaladı
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22 Ağustos 2024 18:00
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'le sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1996 doğumlu orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Erdal'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sarıyer forması giyen 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu; Hertha Berlin, Hoffenheim ve Bayern Münih altyapılarında oynadıktan sonra Türkiye'de Kayserispor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Ankaraspor ve Gençlerbirliği'nde de görev yaptı.

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