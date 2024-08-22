Karşıyaka'da Erdal Öztürk imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'le sözleşme imzaladı.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1996 doğumlu orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Erdal'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" denildi.



Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sarıyer forması giyen 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu; Hertha Berlin, Hoffenheim ve Bayern Münih altyapılarında oynadıktan sonra Türkiye'de Kayserispor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Ankaraspor ve Gençlerbirliği'nde de görev yaptı.





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