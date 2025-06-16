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Karşıyaka'da en kritik hafta

Karşıyaka'da başkan adaylığı için geri sayım sürerken, sponsorluk görüşmelerinden çıkacak sonuçlar kulübün geleceğini belirleyecek; adaylık için adı geçen isimler kararlarını bu hafta içinde netleştirecek.

calendar 16 Haziran 2025 14:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da en kritik hafta
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Sponsorluk görüşmelerinden henüz somut sonuç çıkmadığı için 29 Mayıs'ta başkan adayı bulunamayan kongresini 19 Haziran'dan 26 Haziran'a erteleyen Karşıyaka, en önemli haftaya girdi.

Yeşil-kırmızılılarda bir süredir temaslarını sürdüren potansiyel iki başkan adayı önümüzdeki 1 hafta içinde önce sponsorluk konusunu netleştirmeye çalışacak, ardından kesin aday olmaya karar verirlerse liste hazırlığı yapacak.

Karşıyaka'da 29 Mayıs'ta aday olmayıp yeniden göreve talip olmak için 1 yıldır sponsorsuz kalan kulübün en yüksek bütçeli şubesi Süper Lig'deki basketbol takımına destek bulmaya çalışan eski başkan İlker Ergüllü, kararını buna göre netleştirecek.


Kulübe 2 yıl için 10 milyon Dolar sponsorluk desteği verme ihtimali olan bir firmayla görüşüp anlaşmaya çalışan Ergüllü basket takımına sponsor bulamazsa tekrar aday olması beklenmiyor.

Eski başkanlardan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace ve eski asbaşkanlardan Mustafa Karabağlı'yla birlikte hareket edip geçen hafta Başkent Ankara'ya çıkarma yapan aday adaylarından Mehmet Karal da sponsorluk görüşmelerini bekliyor.

Mavişehir'de altyapı tesisi yapılması planlanan 100 dönümlük arazi konusunda da temaslarda bulunan Karal'dan adaylıkla ilgili açıklama bekleniyor. Başkan adayları listelerini 25 Haziran mesai bitimine kadar divan kuruluna teslim edecek.


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