Karşıyaka'da Basatemür'den uyarı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde evinde Bursa Yıldırımspor'a elenen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür takımına uyarılarda bulundu.Bursa Yıldırımspor'a tek golle elendikleri için üzgün olduklarını belirten Burhanettin Basatemür, "Türkiye Kupası'nda yolumuza devam edip, gençlerimizin resmi maçlarda süre almasını çok isterdik. Sahamızda iyi mücadele etmememize rağmen turu geçemedik. Ancak elenmekten çok Ensar'ın sakatlanması bizleri daha çok üzdü. En kısa sürede Ensar'ın sağlığına kavuşup aramıza dönmesini istiyoruz. Kupadan elendik bundan sonra takım olarak tek düşüncemiz lig maratonu olacak" diye konuştu.Basatemür, "Grupta sezon başında bazı takımlar ön plana çıkıyordu. Bazı takımlar ise zayıf olarak nitelendiriliyordu. Ancak ilk düdük çalar çalmaz sahada bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Sahada mücadele etmeyen maçlar kazanılmıyor. Grupta kolay maçların olmadığını gördük. Pazar günü taraftarımız önünde çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Balıkesirspor önemli bir camia ve iyi bir takım kurdu ancak henüz galibiyeti yok. Bu kimseyi aldatmasın, bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan, kendi arzulu ve istekli oyunumuzu sahaya yansıtmak zorundayız. Ayaklarımız her zaman yere sağlam basmalı. Futbolda en büyük tehlike havaya girmektir. Henüz 2 maç kazandık. Havaya girecek bir şey yapmadık. Ligin daha en başındayız. Ligin sonuna kadar ciddi bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapmak için sahada olacağız" dedi.Karşıyaka'da futbol takımı aynı gün içinde hem Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ın hem de eski başkanlardan, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace'nin misafiri oldu. Sabah Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'ın takıma kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen yeşil-kırmızılıları akşam yemeğinde İAOSB Başkanı Karace ağırladı. Yemeğe Eski Başkan Azat Yeşil, Eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Eski Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, eski yöneticilerden Yücel Yetik ve futbol şube yönetimi de katıldı.