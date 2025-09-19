19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
0-05'
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
17:00
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
17:00
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Karşıyaka'da Basatemür'den uyarı

Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımına uyarılarda bulundu.

calendar 19 Eylül 2025 13:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da Basatemür'den uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde evinde Bursa Yıldırımspor'a elenen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür takımına uyarılarda bulundu.

Bursa Yıldırımspor'a tek golle elendikleri için üzgün olduklarını belirten Burhanettin Basatemür, "Türkiye Kupası'nda yolumuza devam edip, gençlerimizin resmi maçlarda süre almasını çok isterdik. Sahamızda iyi mücadele etmememize rağmen turu geçemedik. Ancak elenmekten çok Ensar'ın sakatlanması bizleri daha çok üzdü. En kısa sürede Ensar'ın sağlığına kavuşup aramıza dönmesini istiyoruz. Kupadan elendik bundan sonra takım olarak tek düşüncemiz lig maratonu olacak" diye konuştu.

Basatemür, "Grupta sezon başında bazı takımlar ön plana çıkıyordu. Bazı takımlar ise zayıf olarak nitelendiriliyordu. Ancak ilk düdük çalar çalmaz sahada bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Sahada mücadele etmeyen maçlar kazanılmıyor. Grupta kolay maçların olmadığını gördük. Pazar günü taraftarımız önünde çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Balıkesirspor önemli bir camia ve iyi bir takım kurdu ancak henüz galibiyeti yok. Bu kimseyi aldatmasın, bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan, kendi arzulu ve istekli oyunumuzu sahaya yansıtmak zorundayız. Ayaklarımız her zaman yere sağlam basmalı. Futbolda en büyük tehlike havaya girmektir. Henüz 2 maç kazandık. Havaya girecek bir şey yapmadık. Ligin daha en başındayız. Ligin sonuna kadar ciddi bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle kazanan taraf olmak için elimizden geleni yapmak için sahada olacağız" dedi.

ÜNSAL VE KARACE'DEN MORAL


Karşıyaka'da futbol takımı aynı gün içinde hem Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ın hem de eski başkanlardan, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace'nin misafiri oldu. Sabah Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal'ın takıma kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen yeşil-kırmızılıları akşam yemeğinde İAOSB Başkanı Karace ağırladı. Yemeğe Eski Başkan Azat Yeşil, Eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Eski Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, eski yöneticilerden Yücel Yetik ve futbol şube yönetimi de katıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.