Karşıyaka'da Abdulkadir Öksüz imzaladı

3. Lig ekibi Karşıyaka, 24 yaşındaki stoper Abdulkadir Öksüz'ü kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Abdulkadir Öksüz imzaladı
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13 Temmuz 2024 15:08
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 15:09
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, bir süredir temas halinde olduğu stoper Abdulkadir Öksüz'e resmi sözleşme imzalattı.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve Sportif Direktör Ahmet Akteke katıldı.

Geçen sezonun devre arasında Menemen FK'dan Somaspor'a kiralanan 24 yaşındaki savunmacıyla ilgili yapılan paylaşımda, "Abdulkadir'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz. Esenler Erokspor ile 2021-22 sezonunda 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan Abdulkadir, geçen sezon ikinci ligde 24 karşılaşmada forma giydi" ifadelerine yer verildi.

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