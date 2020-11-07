Kardeşinden Ryan Giggs'e: "Tam bir sex bağımlısı"

Rhodri Giggs, Galler Milli Takım Teknik Direktörü Ryan Giggs'in kız arkadaşına şiddet uygulaması sonrası The Sun'a konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kardeşinden Ryan Giggs'e: 'Tam bir sex bağımlısı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2020 17:39
Özel hayatı nedeniyle birçok kez eleştirilerin odak noktası olan Ryan Giggs, son olarak kız arkadaşı Kate Greville'ye uyguladığı şiddet nedeniyle tutuklandı. Kardeşi Rhodri Giggs, Ryan'ı 'sex bağımlısı' olarak nitelendirdi.

Ryan Giggs'in, sekiz sene boyunca kardeşi Rhodri Giggs'in eşiyle gizli bir ilişki yürüttüğü de ortaya çıkmıştı.

Rhodri Giggs, "Hepimizin zayıflıkları vardır. Ryan ise yanında bir kadın olmadan asla yatağa gitmez. Onun için aslında çok üzgünüm. Muhteşem bir futbol kariyeri vardı ama özel hayatında sadakati yoktur. Tam bir sex bağımlısıdır." ifadelerini kullandı.

Ryan Giggs'in babası Danny Wilson ise, "Ryan kadın düşkünüdür ama şiddet uygulayabileceğine asla inanmam." açıklamasını yaptı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için