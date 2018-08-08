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Kardemir Karabükspor'dan defansa takviye

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Efe Halil Özarslan'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Kardemir Karabükspor'dan defansa takviye
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08 Ağustos 2018 20:25
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 28 yaşındaki defans oyuncusu Efe Halil Özarslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'den düştükten sonra birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Kardemir Karabükspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün Genel Sekreteri Murat Arslan ve İdari Menajeri Fazlı Ulusal ile görüşen Efe Halil Özarslan, kendisini kırmızı mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Özarslan takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

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