Karagümrük, teknik direktörü Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı (5G 3B).

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Karagümrük evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık sonuçla iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.Karagümrük'ün özellikle 70 dakika mutlak üstünlüğünün bulunduğu maçta Antalyaspor son 20 dakikada pozisyonlar yakaladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmada toplam 9 önemli pozisyonda gol çıkaramayarak bir anlamda rakibine 1 puanı armağan etmiş oldu.Karagümrük karşılaşmada 4 isabetli şutta gol bulamazken, Antalyaspor ise 3 kez çerçeveyi buldu ancak kaleci Viviano'yu geçemedi.Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 11 yaparken, 2 maçlık yenilgi serisini noktalayan Antalyaspor 5 puana yükseldi.Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, Rizespor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.3. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Kaleci Boffin'in pasında Milosevic'e yaptığı baskıyla topun sahibi olan Adnan Uğur, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Ahmed Musa'ya aktardı. Nijeryalı oyuncunun pasında Kudriashov'dan seken top Pesic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada soldan Caner Erkin'in uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Pesic, süratle ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.38. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Ahmed Musa'nın savunmanın arkasına pasında Güray Vural'dan seken top, solda son çizgiye yakın bir noktada Kerim Frei'ın önüne düştü. Kerim'in ortasında Pesic, kafayla topu Bertolacci'ye indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.