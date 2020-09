SÜPER LİG'DE İLK KEZ

BAŞAKŞEHİR 9 YIL SONRA YAŞADI





Geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçından bu yana Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Başakşehir'in, 2011/12 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 4 yenilgi aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında son şampiyon, deplasmanda ligin yeni ekiplerindenile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-0'lık skorla kazandı ve Başakşehir 3'de 0 yaptı!Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Enzo Roco ve 90. dakikada Sabo'dan geldi. Öte yandan deplasman ekibinde İrfan Can Kahveci, 69 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından Karagümrük 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, Başakşehir ise hiç beklemediğ bir sezon başlangıcıyla 3'te 0 yaptı ve gol atamadan, puansız kaldı.Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir evinde Göztepe'yi konuk edecek, Karagümrük ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.Başakşehir ve Karagümrük, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmişti. Oynanan toplam 10 maçta Başakşehir'in 7'ye 2'lik üstünlüğü var.8. dakikada kaleci Mert Günok'un kendi yarı sahasının ortasından uzun pasında topu önünde bulan Crivelli, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.18. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Mevlüt Erdinç topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.28. dakikada Darri'nin savunmanın arkasına pasında sol kanatta topla buluşan Sabo, meşin yuvarlağı Ndao ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazda yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.Atatürk OlimpiyatAli Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim BozbeyViviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ramazan Civelek (Dk. 89 Koray Altınay), Ndao, Darri (Dk. 80 Chahechouhe), Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Vato Arveladze)Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 62 Berkay Özcan), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 72 Aleksic), Kerim Frei (Dk. 46 Guldbrandsen), Crivelli, Demba Ba (Dk. 84 Mete Kaan Demir)Dk. 47 Roco, Dk. 90 Sabo (Fatih Karagümrük)Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)Dk. 14 Biglia, Dk. 90+5 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)