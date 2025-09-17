Karabağ'dan muhteşem geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşamasının 1. haftasında Benfica, evinde Qarabağ'ı konuk etti.
Estadio da Luz'da oynanan mücadele Karabağ'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Benfica, maçın başında 6. dakikada Barrenechea ve 16. dakikada Pavlidis'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Karabağ, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Oleksii Kashcuk'un golleriyle maçı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olacak. Karabağ ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.
