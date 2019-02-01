  •  
    Elinin tersiyle ittiği çılgın teklif ve Gomis'e o sözü
  •  
    Slimani anlaşma yaptı, Fenerbahçe bırakmadı
  •  
    "F.Bahçe 3 yıl sözleşme önerdi, Galatasaray..."
  •  
    "Sarri hata yaptı, Moses Chelsea'ye dönecek!.."
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."

Kagawa merkez, "Yeni Beşiktaş" geliyor...

Ljajic sola, Kagawa forvet arkasına geçecek. Kanattan sürekli orta yapmak yerine pas oyunuyla, göbekten gol aranacak....

Kaynak: Sabah
Kagawa merkez, 'Yeni Beşiktaş' geliyor...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2019 10:22
Transferin son gününde Dortmund'tan Shinji Kagawa'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta oyun planında büyük değişimler olacak.

Babel'le yolları ayıran Siyah-Beyazlılar'da üç sezondur istikrarla uygulanan sistem güncellenecek. Adem Ljajic'in artık 10 numara pozisyonunda değil sol kanatta görev yapması bekleniyor.

Yeni transfer Kagawa ise Burak Yılmaz'ın arkasında oynayacak, zaman zaman forveti ikileyecek.

TOPLA OYNAMA ORANI YÜKSELECEK

Yeni sistemde kanattan sürekli orta yapmak alışkanlığı, yerini pas oyununa bırakacak. Beşiktaş artık daha çok göbekten hücum edecek ve Burak Yılmaz'ı savunma arkasına kaçırmak ana hedef olacak. Ljajic, Medel, Kagawa ve Dorukhan gibi pas yüzdesi yüksek isimlerle takımın topla oynama oranının da yükseltilmesi hedefleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için