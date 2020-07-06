Kafa golleri Trabzonspor'u uçuruyor

Süper Lig'de kafa golleri ile rakiplerini sollayan Trabzonspor, Galatasaray'ı da boş geçmedi.



Bordo-mavililer bu sezon düne kadar 14 kafa golü ile ligin zirvesinde yer alırken Novak'ın bulduğu kafa golü 15. sayı olarak kayıtlara geçti.



Karadeniz ekibinin bir sezonda en fazla kafa golü attığı dönem 2014-15 sezonunda (20) olmuştu.



