Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.
İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Busem Şeker ile 46. dakikada Marta Cox kaydetti.
FENERBAHÇE SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, puanını 58'e yükselterek liderlilk koltuğunu bırakmadı. Beşiktaş, 43 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'u konuk edecek. Beşiktaş, Amed deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
Orta yuvarlağın kendi yarı alanındaki diliminden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Busem Şeker'in doğrudan kaleye gönderdiği uzun topu Beşiktaş United Payment kalecisi Ezgi Çağlar tutmak isterken ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Fenerbahçe Petrol Ofisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Sarı-lacivertiler, ikinci yarıya golle başladı.
İkinci yarı başladığı gibi Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Cox, sağ çaprazdan topu uzak direğin yanından ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertli ekip derbiden 2-0 galip ayrıldı.
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2 golle geçti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda Beşiktaş United Payment'i 2-0 mağlup etti.
Son güncelleme 27 Mart 2025 16:12
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.
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